Прогноз погоды в Украине на 27 июня

Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 июня, в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых частях страны будет жарко. В целом температура воздуха будет комфортной.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, температура воздуха в течение дня будет +20+26 градусов. На северо-востоке и на западе ожидается +18+21 градус, а в южной части — +25+30 градусов.

Народный синоптик рассказала, что дожди пройдут в западных областях и на востоке страны.

В северных областях осадки возможны в Житомирской и Сумской областях.

"В центральной части дожди ожидаются в Винницкой и Днепропетровской областях. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область — без осадков", — рассказала Диденко.

На юге страны осадков не ожидается.

Погода в Киеве

Завтра, 27 июня, в Киеве будет тепло и солнечно. Ожидается +23 градуса. По словам Диденко, осадков не будет.

Погода в Украине 27 июня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, 26 июня в Украине будет теплая и комфортная погода. Однако почти во всех регионах возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье.