Прогноз погоди в Україні 26 червня

Жінка під дощем. Фото: Вечірній Київ

Завтра, 26 червня, в Україні буде тепла та комфортна погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі та навіть грози.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, завтра в Україну прийде циклон Lambert, який принесе з собою дощі та грози. Негода очікується у східному та південно-східному регіоні, а також на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі.

Циклон Lambert. Фото: Наталка Діденко\Facebook

До того ж місцями дощитиме у західних та північних областях України.

Температура повітря буде +21 +26°С, на півдні +25 +30°С, на північному-сході +18 +22°С.

Погода у Києві 26 червня

У понеділок в столиці очікується свіжа погода. Місцями можливі дощі.

Температура повітря вдень становитиме +21 +23°С.

Прогноз погоди 26 червня. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких регіонах завтра можлива спека.