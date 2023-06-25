Прогноз погоди в Україні 26 червня

Народна синоптикиня попередила про негоду завтра
Завтра, 26 червня, в Україні буде тепла та комфортна погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі та навіть грози.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 26 червня
За словами Діденко, завтра в Україну прийде циклон Lambert, який принесе з собою дощі та грози. Негода очікується у східному та південно-східному регіоні, а також на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі.
До того ж місцями дощитиме у західних та північних областях України.
Температура повітря буде +21 +26°С, на півдні +25 +30°С, на північному-сході +18 +22°С.
Погода у Києві 26 червня
У понеділок в столиці очікується свіжа погода. Місцями можливі дощі.
Температура повітря вдень становитиме +21 +23°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, у яких регіонах завтра можлива спека.