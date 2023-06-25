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Народна синоптикиня попередила про негоду завтра

25 червня 2023 20:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 26 червня
Жінка під дощем. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 26 червня, в Україні буде тепла та комфортна погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі та навіть грози. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 26 червня

За словами Діденко, завтра в Україну прийде циклон Lambert, який принесе з собою дощі та грози. Негода очікується у східному та південно-східному регіоні, а також на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі. 

 

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Циклон Lambert. Фото: Наталка Діденко\Facebook

До того ж місцями дощитиме у західних та північних областях України. 

Температура повітря буде +21 +26°С, на півдні +25 +30°С, на північному-сході +18 +22°С. 

Погода у Києві 26 червня

У понеділок в столиці очікується свіжа погода. Місцями можливі дощі. 

Температура повітря вдень становитиме +21 +23°С. 

 

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Прогноз погоди 26 червня. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких регіонах завтра можлива спека. 

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