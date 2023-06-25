Прогноз погоды в Украине 26 июня

Женщина под дождем. Фото: Вечерний Киев

Завтра, 26 июня, в Украине будет теплая и комфортная погода. Однако почти во всех регионах возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, завтра в Украину придет циклон Lambert, который принесет дожди и грозы. Непогода ожидается в восточном и юго-восточном регионе, а также в Полтавской, Черкасской областях и Днепре.

Циклон Lambert. Фото: Наталья Диденко\Facebook

К тому же местами будет дождь в западных и северных областях Украины.

Температура воздуха будет +21 +26°С, на юге +25 +30°С, на северо-востоке +18 +22°С.

Погода в Киеве 26 июня

В понедельник в столице ожидается свежая погода. Местами возможны дожди.

Температура воздуха днем составит +21 +23°С.

Прогноз погоды 26 июня. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Напомним, ранее мы писали, в каких регионах завтра возможна жара.