Прогноз погоди на завтра, 26 червня в Україні

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 26 червня

Зокрема, на Лівобережжі країни очікуються сильні дощі, місцями можуть бути пориви вітру.

Опадів майже не буде лише у Закарпатській області.

Температура повітря:

вночі +17 +22°С;

вдень +24 +29°С.

Погода в Україні 26 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 26 червня

У столиці в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря:

вночі +14 +16°С;

вдень +21 +23°С.

Погода в Києві 26 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області на 25 червня.

Синоптики попереджають про сильні дощі з грозами у регіоні (І рівень небезпеки).

"25 червня в Україні грози, вночі та вдень 25 червня у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях значний дощ; у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", — зазначають у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою.