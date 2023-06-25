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Синоптики розповіли, де на українців завтра чекає спека та дощі

25 червня 2023 14:26
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на завтра, 26 червня в Україні
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 26 червня

Зокрема, на Лівобережжі країни очікуються сильні дощі, місцями можуть бути пориви вітру.

Опадів майже не буде лише у Закарпатській області.

Температура повітря:

  • вночі +17 +22°С;
  • вдень +24 +29°С.
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Погода в Україні 26 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 26 червня 

У столиці в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами. 

Температура повітря:

  • вночі +14 +16°С;
  • вдень +21 +23°С.
Погода в Києві 26 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища 

Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області на 25 червня.

Синоптики попереджають про сильні дощі з грозами у регіоні (І рівень небезпеки).

"25 червня в Україні грози, вночі та вдень 25 червня у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях значний дощ; у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", — зазначають у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою.

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