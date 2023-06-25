Прогноз погоди на завтра, 26 червня в Україні

Синоптики розповіли, де на українців завтра чекає спека та дощі
Завтра, 26 червня, на Україну чекає тепла погода. Проте майже у всіх областях будуть короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 26 червня
Зокрема, на Лівобережжі країни очікуються сильні дощі, місцями можуть бути пориви вітру.
Опадів майже не буде лише у Закарпатській області.
Температура повітря:
- вночі +17 +22°С;
- вдень +24 +29°С.
Погода у Києві 26 червня
У столиці в понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами.
Температура повітря:
- вночі +14 +16°С;
- вдень +21 +23°С.
Небезпечні метеорологічні явища
Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області на 25 червня.
Синоптики попереджають про сильні дощі з грозами у регіоні (І рівень небезпеки).
"25 червня в Україні грози, вночі та вдень 25 червня у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій областях значний дощ; у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", — зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою.