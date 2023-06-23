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На вихідних погода не потішить українців: детальний прогноз від синоптиків

23 червня 2023 12:41
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на вихідні в Україні та Києві: що обіцяють синоптики
Жінки виходять з підземного переходу в дощову погоду. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

На вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Протягом вихідних очікуються місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи і поривчастий вітер.

Однак із проясненнями.

Аномальна спека триматиметься в південній частині країни, "паритиме" і в інших областях.

Температура повітря:

  • вдень +25…+31°С
  • уночі +16…+22°С.

Синоптики повідомляють, що в суботу температура повітря знизиться на заході, а в неділю у більшості областей повітря стане "свіжим".

 

Погода в Україні на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Києві

У столиці на вихідних очікуються грозові дощі, однак тільки в суботу ввечері та місцями в неділю.

Мінлива хмарність також буде присутня.

Температура повітря:

  • удень +28…+30°С
  • уночі +19…+17°С.

Вітер східний та південно-східний.

Погода в Києві на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

 

Погода в Києві на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

На вихідних, 24-25 червня, у більшості районів південних, центральних, східних областей та Сумщини надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Попередження про пожежну небезпеку на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб. 

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