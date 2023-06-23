Прогноз погоди на вихідні в Україні та Києві: що обіцяють синоптики

На вихідних погода не потішить українців: детальний прогноз від синоптиків
На вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на вихідні
Протягом вихідних очікуються місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи і поривчастий вітер.
Однак із проясненнями.
Аномальна спека триматиметься в південній частині країни, "паритиме" і в інших областях.
Температура повітря:
- вдень +25…+31°С
- уночі +16…+22°С.
Синоптики повідомляють, що в суботу температура повітря знизиться на заході, а в неділю у більшості областей повітря стане "свіжим".
Якою буде погода в Києві
У столиці на вихідних очікуються грозові дощі, однак тільки в суботу ввечері та місцями в неділю.
Мінлива хмарність також буде присутня.
Температура повітря:
- удень +28…+30°С
- уночі +19…+17°С.
Вітер східний та південно-східний.
Попередження про пожежну небезпеку
На вихідних, 24-25 червня, у більшості районів південних, центральних, східних областей та Сумщини надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб.