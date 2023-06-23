Прогноз погоди на вихідні в Україні та Києві: що обіцяють синоптики

Жінки виходять з підземного переходу в дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

На вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Протягом вихідних очікуються місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи і поривчастий вітер.

Однак із проясненнями.

Аномальна спека триматиметься в південній частині країни, "паритиме" і в інших областях.

Температура повітря:

вдень +25…+31°С

уночі +16…+22°С.

Синоптики повідомляють, що в суботу температура повітря знизиться на заході, а в неділю у більшості областей повітря стане "свіжим".

Погода в Україні на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Києві

У столиці на вихідних очікуються грозові дощі, однак тільки в суботу ввечері та місцями в неділю.

Мінлива хмарність також буде присутня.

Температура повітря:

удень +28…+30°С

уночі +19…+17°С.

Вітер східний та південно-східний.

Погода в Києві на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

На вихідних, 24-25 червня, у більшості районів південних, центральних, східних областей та Сумщини надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку на вихідних. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб.