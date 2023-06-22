Прогноз погоди на завтра 23 червня по всій Україні

Люди в спеку сидять біля річки в Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 червня, температура повітря в Україні підніметься до 32°. Проте у західних та північних регіонах можливі короткочасні дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 23 червня

Вночі 23 червня в Україні без опадів, проте вдень у західних, північних та Харківській областях місцями можливий короткочасний дощ, а подекуди гроза.

Вночі та вранці на заході країни подекуди туман. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, а вдень сягне аж до 27-32°.

Погода в Україні 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 23 червня

Упродовж дня, 23 червня у Києві та області опадів не прогнозується, лише місцями по області вдень короткочасний дощ, гроза. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київщині

По південно-східній частині Київської області, з утриманням до кінця доби 22 червня можлива сильна гроза (І рівень небезпеки — жовтий).

Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, а в Києві вночі 18-20°, вдень 29-31°.

Пожежна небезпека в Україні 23 червня

Синоптики попередили, що упродовж 22-25 червня у південних, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, а 24-25 червня і в Чернігівській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 23 червня

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

В другій половині доби 23 червня та впродовж 24 червня на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 год 22 червня, у місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків (II рівень небезпеки — помаранчевий).

23-26 червня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) та у верхів'ях річок басейну р. Стир (притока Прип'яті у Львівській обл.) очікується поступове підвищення рівнів води на 0,3-0,8 м над рівнями на 8 год 22 червня. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого стоку. Можливий вихід води на заплаву (І рівень небезпеки — жовтий).

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць. У КМВА попередили, що пориви вітру можуть сягати аж до 10 м/с.