Прогноз погоды на завтра 23 июня по всей Украине

Люди в жару сидят у реки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 июня, температура воздуха в Украине поднимется до 32 градусов. Однако в западных и северных регионах возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 23 июня

Ночью 23 июня в Украине без осадков, однако днем в западных, северных и Харьковской областях местами возможен кратковременный дождь, а иногда гроза.

Ночью и утром на западе страны местами туман. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, а днем достигнет 27-32°.

Погода в Украине 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 23 июня

В течение дня, 23 июня, в Киеве и области осадков не прогнозируется, лишь местами по области днем кратковременный дождь, гроза. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

По юго-восточной части Киевской области с содержанием до конца суток 22 июня возможна сильная гроза (И уровень опасности — желтый).

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, а в Киеве ночью 18-20°, днем 29-31°.

Пожарная опасность в Украине 23 июня

Синоптики предупредили, что 22-25 июня в южных, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, а 24-25 июня и в Черниговской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления в Украине 23 июня

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Во второй половине суток 23 июня и 24 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 ч 22 июня, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков (II уровень опасности — оранжевый).

23-26 июня на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховьях рек бассейна р. Стырь (приток Припяти во Львовской обл.) ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м. над уровнями на 8 ч 22 июня. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока. Возможен выход воды на пойму (І уровень опасности — желтый).

Опасные гидрологические явления в Украине 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.