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В выходные погода не порадует украинцев: детальный прогноз от синоптиков

23 июня 2023 12:41
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на выходные в Украине и Киеве: что обещают синоптики
Женщины выходят из подземного перехода в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В выходные, 24-25 июня, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем не менее, температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко .

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В течение выходных ожидаются местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер.

Однако с прояснениями.

Аномальная жара будет держаться в южной части страны, "парить" и в других областях.

Температура воздуха:

  • днем +25…+31°С
  • ночью +16…+22°С.

Синоптики сообщают, что в субботу температура воздуха снизится на западе, а в воскресенье в большинстве областей воздух станет "свежим".

 

Погода в Украине на выходных. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве

В столице в выходные ожидаются грозовые дожди, однако только в субботу вечером и местами в воскресенье.

Небольшая облачность также будет присутствовать.

Температура воздуха:

  • днем +28…+30°С
  • ночью +19…+17°С.

Ветер восточный и юго-восточный.

Погода в Киеве на выходных. Фото: Укргидрометцентр

 

Погода в Киеве на выходных. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В выходные, 24-25 июня, в большинстве районов южных, центральных, восточных областей и Сумщины чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Предупреждение о пожарной опасности в выходные. Фото: Укргидрометцентр

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