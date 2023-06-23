Прогноз погоды на выходные в Украине и Киеве: что обещают синоптики

Женщины выходят из подземного перехода в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

В выходные, 24-25 июня, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем не менее, температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко .

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Погода в Украине на выходные

В течение выходных ожидаются местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер.

Однако с прояснениями.

Аномальная жара будет держаться в южной части страны, "парить" и в других областях.

Температура воздуха:

днем +25…+31°С

ночью +16…+22°С.

Синоптики сообщают, что в субботу температура воздуха снизится на западе, а в воскресенье в большинстве областей воздух станет "свежим".

Погода в Украине на выходных. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве

В столице в выходные ожидаются грозовые дожди, однако только в субботу вечером и местами в воскресенье.

Небольшая облачность также будет присутствовать.

Температура воздуха:

днем +28…+30°С

ночью +19…+17°С.

Ветер восточный и юго-восточный.

Погода в Киеве на выходных. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве на выходных. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В выходные, 24-25 июня, в большинстве районов южных, центральных, восточных областей и Сумщины чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в выходные. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что в Одессе продолжают ежедневные проверки состояния воды в море и городском водопроводе. В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней.