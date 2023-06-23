Прогноз погоды на выходные в Украине и Киеве: что обещают синоптики

В выходные погода не порадует украинцев: детальный прогноз от синоптиков
В выходные, 24-25 июня, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем не менее, температура воздуха будет высокой.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко .
Погода в Украине на выходные
В течение выходных ожидаются местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер.
Однако с прояснениями.
Аномальная жара будет держаться в южной части страны, "парить" и в других областях.
Температура воздуха:
- днем +25…+31°С
- ночью +16…+22°С.
Синоптики сообщают, что в субботу температура воздуха снизится на западе, а в воскресенье в большинстве областей воздух станет "свежим".
Какая будет погода в Киеве
В столице в выходные ожидаются грозовые дожди, однако только в субботу вечером и местами в воскресенье.
Небольшая облачность также будет присутствовать.
Температура воздуха:
- днем +28…+30°С
- ночью +19…+17°С.
Ветер восточный и юго-восточный.
Предупреждение о пожарной опасности
В выходные, 24-25 июня, в большинстве районов южных, центральных, восточных областей и Сумщины чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее мы писали, что в Одессе продолжают ежедневные проверки состояния воды в море и городском водопроводе. В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней.