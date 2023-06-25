Прогноз погоды на завтра, 26 июня в Украине.

Синоптики рассказали, где украинцев завтра ждут жара и дожди
Завтра, 26 июня, Украину ожидает теплая погода. Однако почти во всех областях будут кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 26 июня
В частности, на Левобережьи страны ожидаются сильные дожди, местами могут быть порывы ветра.
Осадков почти не будет только в Закарпатской области.
Температура воздуха:
- ночью +17+22°С;
- днем +24+29°С.
Погода в Киеве 26 июня
В столице в понедельник ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха:
- ночью +14+16°С;
- днем +21+23°С.
Опасные метеорологические явления
Также в Укргидрометцентре предупредили о возможных опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области на 25 июня.
Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в регионе (I уровень опасности).
"25 июня в Украине грозы, ночью и днем 25 июня в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой областях сильный дождь; в центральных, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях днем местами град, порывы ветра и шквалы 15 -20 м/с", — отмечают в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в выходные, 24-25 июня, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем не менее, температура воздуха будет высокой.