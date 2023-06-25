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Синоптики рассказали, где украинцев завтра ждут жара и дожди

25 июня 2023 14:26
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на завтра, 26 июня в Украине.
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 26 июня, Украину ожидает теплая погода. Однако почти во всех областях будут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 26 июня

В частности, на Левобережьи страны ожидаются сильные дожди, местами могут быть порывы ветра.

Осадков почти не будет только в Закарпатской области.

Температура воздуха:

  • ночью +17+22°С;
  • днем +24+29°С.
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Погода в Украине 26 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 26 июня

В столице в понедельник ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха:

  • ночью +14+16°С;
  • днем +21+23°С.
Погода в Киеве 26 июня. Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления

Также в Укргидрометцентре предупредили о возможных опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области на 25 июня.

Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в регионе (I уровень опасности).

"25 июня в Украине грозы, ночью и днем 25 июня в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой областях сильный дождь; в центральных, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях днем местами град, порывы ветра и шквалы 15 -20 м/с", — отмечают в сообщении.

Опасные метеорологические явления

Напомним, ранее мы писали, что в выходные, 24-25 июня, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем не менее, температура воздуха будет высокой.

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