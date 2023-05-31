Синоптики розповіли яким буде червень — погода на місяць

Літо на порозі: яким буде червень в Україні та чи очікувати похолодань
Синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.
Про це інформує Gismeteo.
Погода по Україні у червні
Синоптики опублікували прогноз погоди на червень 2023 року.
У Києві температура повітря протягом місяця буде від +19 до +29 градусів тепла. Сильні дощі очікуються перші три тижні літа.
У Львові червень буде дощовий, іноді навіть грози. Температура повітря очікується від +18 до +27 градусів тепла.
У Харкові синоптики прогнозують, що середина червня буде з опадами, а початок і кінець місяця очікується сонячним і теплим. Температура повітря протягом першого місяця літа буде від +20 до +27 градусів тепла.
В Одесі середина червня буде з грозами. Температура повітря протягом місяця очікується від +22 до +29 градусів тепла.
Синоптики прогнозують, що у Дніпрі температура повітря протягом місяця буде від +20 до +27 градусів тепла. Очікується дощ, іноді навіть грози.
Аналіз погоди у червні за минулі роки
Укргідромецентр збирає дані кожного місяця, кожного року для аналізу погодних змін у великому періоді часу. Дані за минулі роки:
- Середня місячна температура повітря складає 17-22°, в горах 11-18° тепла.
- Абсолютний максимум +32+38.5°, у південних та східних областях місцями +39+39.8°, в Карпатах та горах Криму +25+33°.
- Абсолютний мінімум температури становить 0-9° тепла, місцями в гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0-3° морозу, на високогір’ї Карпат до 5° морозу.
- Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм, на високогір’ї Карпат до 184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.
Погода по Україні у червні від Укргідрометцентру
Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що у червні 2023 року середня місячна температура очікується в межах 18-23° тепла, в горах 15-19°.
Місячна кількість опадів в Карпатах очікується 49-90 мм, а на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.