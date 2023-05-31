Синоптики рассказали каким будет июнь — погода на месяц

Парень с девушкой фотографируются возле цветущего дерева. Фото: Новини.LIVE

Синоптики опубликовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.

Об этом информирует Gismeteo.

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Погода по Украине в июне

Синоптики обнародовали прогноз погоды на июнь 2023 года.

В Киеве температура воздуха в течение месяца будет от +19 до +29 градусов тепла. Сильные дожди ожидаются первые три недели лета.

Прогноз погоды по Киеву. Фото: Gismeteo

Во Львове июнь будет дождливым, иногда даже грозы. Температура воздуха ожидается от +18 до +27 градусов тепла.

Прогноз погоды в Львове. Фото: Gismeteo

В Харькове синоптики прогнозируют, что середина июня будет с осадками, а начало и конец месяца ожидается солнечным и теплым. Температура воздуха в течение первого месяца лета будет от +20 до +27 градусов тепла.

Прогноз погоды в Харькове. Фото: Gismeteo

В Одессе середина июня будет с грозами. Температура воздуха в течение месяца ожидается от +22 до +29 градусов тепла.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: Gismeteo

Синоптики прогнозируют, что в Днепре температура воздуха в течение месяца будет от +20 до +27 градусов тепла. Возможен дождь, иногда даже грозы.

Прогноз погоды в Днепре. Фото: Gismeteo

Анализ погоды в июне за прошлые годы

Укргидромецентр собирает данные каждый месяц, каждый год для анализа погодных изменений в большом периоде времени. Данные за прошедшие годы:

Средняя лунная температура воздуха составляет 17-22°, в горах 11-18° тепла.

Абсолютный максимум +32+38.5°, в южных и восточных областях местами +39+39.8°, в Карпатах и горах Крыма +25+33°.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-9° тепла, местами в горных районах, северных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях местами 0-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм, на высокогорье Карпат до 184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

Погода по Украине в июне от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что в июне 2023 средняя месячная температура ожидается в пределах 18-23° тепла, в горах 15-19°.

Месячное количество осадков в Карпатах ожидается 49-90 мм, а в Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

Напомним, что сегодня, 31 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет составлять около +25 градусов.