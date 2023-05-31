Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній день весни arrow

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній день весни

31 травня 2023 06:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 31 травня
Чоловік вигулює пса в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 31 травня

Сьогодні очікують дощі з грозами на південному заході, у східній частині України, а також на Прикарпатті та Закарпатті.

Вітер очікується північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становить +10-15 градусів, у західних регіонах вдень сьогодні +20-25 градусів, у Донецькій та Луганській областях вночі — +17-22 градуси, а вдень — близько +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині очікується хмарність, без опадів.

Температура вночі — +10-15 градусів, удень +20-25 градусів.

У Києві вночі очікується +13-15 градусів, а вдень близько +24 градуси.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня повідомила, що сьогодні за прогнозом дощі, місцями з грозами передбачають в східних, південних, центральних та південно-західних областях.

На півночі та на значній частині заходу буде суха погода.

Вдень сьогодні температура повітря по Україні стовновить +20-26 градусів.

Нагадаємо, що торік прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф застеріг світових лідерів про потенційну "фінансову боргову пастку", в яку можуть потрапити країни, що розвиваються, якщо вони будуть змушені шукати ринкової допомоги для покриття зростаючих витрат, пов'язаних зі зміною клімату. Зараз, через шість місяців, коли тарифи і температура продовжують зростати, його попередження здається пророчим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB