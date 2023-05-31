Чоловік вигулює пса в парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 31 травня

Сьогодні очікують дощі з грозами на південному заході, у східній частині України, а також на Прикарпатті та Закарпатті.

Вітер очікується північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становить +10-15 градусів, у західних регіонах вдень сьогодні +20-25 градусів, у Донецькій та Луганській областях вночі — +17-22 градуси, а вдень — близько +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині очікується хмарність, без опадів.

Температура вночі — +10-15 градусів, удень +20-25 градусів.

У Києві вночі очікується +13-15 градусів, а вдень близько +24 градуси.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня повідомила, що сьогодні за прогнозом дощі, місцями з грозами передбачають в східних, південних, центральних та південно-західних областях.

На півночі та на значній частині заходу буде суха погода.

Вдень сьогодні температура повітря по Україні стовновить +20-26 градусів.

Нагадаємо, що торік прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф застеріг світових лідерів про потенційну "фінансову боргову пастку", в яку можуть потрапити країни, що розвиваються, якщо вони будуть змушені шукати ринкової допомоги для покриття зростаючих витрат, пов'язаних зі зміною клімату. Зараз, через шість місяців, коли тарифи і температура продовжують зростати, його попередження здається пророчим.