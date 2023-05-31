Мужчина выгуливает собаку в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет составлять около +25 градусов.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 31 мая

Сегодня ожидают дожди с грозами на юго-западе, в восточной части Украины, а также в Прикарпатье и Закарпатье.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составляет +10-15 градусов, в западных регионах днем сегодня +20-25 градусов, в Донецкой и Луганской областях ночью — +17-22 градуса, а днем — около +18 градусов.

Карта погоды в Украине на 31 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области ожидается облачность, без осадков.

Температура ночью — +10-15 градусов, днем +20-25 градусов.

В Киеве ночью ожидается +13-15 градусов, а днем около +24 градуса.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик сообщила, что днем сегодня температура воздуха по Украине составляет +20-26 градусов.

Также сегодня по прогнозу дожди, местами с грозами предусматривают в восточных, южных, центральных и юго-западных областях.

На севере и значительной части запада будет сухая погода.

Напомним, что в прошлом году премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предостерег мировых лидеров о потенциальной "финансовой долговой ловушке", в которую могут попасть развивающиеся страны, если они будут вынуждены искать рыночную помощь для покрытия растущих расходов, связанных с изменением климата. . Сейчас, спустя шесть месяцев, когда тарифы и температура продолжают расти, его предупреждение кажется пророческим.