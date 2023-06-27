Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Жары не будет: каким областям ждать сегодня дожди и грозы arrow

Жары не будет: каким областям ждать сегодня дожди и грозы

27 июня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды сегодня 27 июня.
Девочка под зонтиком в дождь. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 июня, в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых частях страны будет жарко. В общем, температура воздуха будет комфортной.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 27 июня

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что сегодня в большинстве областей будут кратковременные дожди с грозами.

Народная синоптика Наталья Диденко рассказала, что дожди будут в западных областях и на востоке страны.

В северных областях осадки возможны в Житомирской и Сумской областях.

"В центральной части дожди ожидаются Винницкой, Днепропетровской, Полтавской областях. Кропивницкий с районами, Черкасская область — без осадков", — рассказала Диденко.

Погода в Украине 27 июня. Фото: Наталья Диденко

Температура:

  • ночью 11 — 16°,
  • днем 20 — 25°.
Погода в Украине 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

28 — 29 июня в большинстве областей также ожидаются кратковременные грозовые дожди, преимущественно днем.

Погода в Киеве и Киевской области

Сегодня, 27 июня, в Киеве будет тепло и солнечно. Ожидается +23 градуса. По словам Диденко, осадков не будет.

Температура по области:

  • ночью 11 — 16°,
  • днем 20 — 25°.

Напомним, специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. Опасные даты — 28, 29 и 30 июня.

Люди будут страдать от снижения работоспособности, повышенного нервного и эмоционального напряжения, сильного недомогания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз