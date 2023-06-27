Прогноз погоды сегодня 27 июня.

Девочка под зонтиком в дождь. Фото: Google

Сегодня, 27 июня, в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых частях страны будет жарко. В общем, температура воздуха будет комфортной.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине на 27 июня

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что сегодня в большинстве областей будут кратковременные дожди с грозами.

Народная синоптика Наталья Диденко рассказала, что дожди будут в западных областях и на востоке страны.

В северных областях осадки возможны в Житомирской и Сумской областях.

"В центральной части дожди ожидаются Винницкой, Днепропетровской, Полтавской областях. Кропивницкий с районами, Черкасская область — без осадков", — рассказала Диденко.

Погода в Украине 27 июня. Фото: Наталья Диденко

Температура:

ночью 11 — 16°,

днем 20 — 25°.

Погода в Украине 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

28 — 29 июня в большинстве областей также ожидаются кратковременные грозовые дожди, преимущественно днем.

Погода в Киеве и Киевской области

Сегодня, 27 июня, в Киеве будет тепло и солнечно. Ожидается +23 градуса. По словам Диденко, осадков не будет.

Температура по области:

ночью 11 — 16°,

днем 20 — 25°.

Напомним, специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. Опасные даты — 28, 29 и 30 июня.

Люди будут страдать от снижения работоспособности, повышенного нервного и эмоционального напряжения, сильного недомогания.