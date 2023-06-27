Прогноз погоды сегодня 27 июня.

Жары не будет: каким областям ждать сегодня дожди и грозы
Сегодня, 27 июня, в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых частях страны будет жарко. В общем, температура воздуха будет комфортной.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине на 27 июня
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что сегодня в большинстве областей будут кратковременные дожди с грозами.
Народная синоптика Наталья Диденко рассказала, что дожди будут в западных областях и на востоке страны.
В северных областях осадки возможны в Житомирской и Сумской областях.
"В центральной части дожди ожидаются Винницкой, Днепропетровской, Полтавской областях. Кропивницкий с районами, Черкасская область — без осадков", — рассказала Диденко.
Температура:
- ночью 11 — 16°,
- днем 20 — 25°.
28 — 29 июня в большинстве областей также ожидаются кратковременные грозовые дожди, преимущественно днем.
Погода в Киеве и Киевской области
Сегодня, 27 июня, в Киеве будет тепло и солнечно. Ожидается +23 градуса. По словам Диденко, осадков не будет.
Температура по области:
- ночью 11 — 16°,
- днем 20 — 25°.
Напомним, специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. Опасные даты — 28, 29 и 30 июня.
Люди будут страдать от снижения работоспособности, повышенного нервного и эмоционального напряжения, сильного недомогания.