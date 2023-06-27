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Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких регионах завтра будут лить дожди

27 июня 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 28 июня — где ожидаются сильные грозы
Люди идут под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение дня 28 июня во всех регионах Украины ожидается гроза и сильный ветер. Однако больше всего будет дождить в восточных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 28 июня

Синоптики рассказали, что 28 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областях, а днем на Украине кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточной части днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

В общей сложности, 28 июня, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северо-западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 12-17°, в южной части до 20°, а в западных областях ночью температура упадет до 8-13°. Днем в Украине 18-23°, в юго-восточных областях 23-28°.

погода в Украине
Погода в Украине 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода 28 июня в Киеве

В Киеве и области 28 июня также ожидаются дожди, местами грозы. В регионе будет облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, днем 18-23°. А в Киеве ночью 14-16 °, днем 21-23 °.

Опасные метеорологические явления в Украине 28 июня

Синоптики предупредили, что днем 28 июня в юго-восточной части страны грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

погода в Украине
Опасные метеорологические явления на Украине 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Стихийные гидрологические явления в Украине 28 июня

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Кроме того, в течение 28 июня, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Днестра в Ивано-Франковской области, реках суббассейнов Прута и Сирету ожидается смена гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,3-0,8 м над уровнями на 8 часов, без негативных последствий. В местах выпадения ливневых осадков возможно формирование значительного местного и склонового стока.

погода в Украине
Стихийные гидрологические явления в Украине 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 28 июня

Синоптики предупредили, что 28-30 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Херсонской (27-28 июня и в Житомирской) областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода в Украине
Пожарная угроза в Украине 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, о погоде с "сюрпризом" также предупреждала народный синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в Украине будет преобладать аномальная жара, однако во всех регионах возможны кратковременные дожди.

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