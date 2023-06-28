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Народный синоптик Диденко обещает украинцам завтра "идеальную" погоду

28 июня 2023 13:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине и Киеве 29 июня
Жара в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 29 июня, в Украине будет теплая и жаркая погода. Однако почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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"Температура воздуха будет почти идеальной сезонной", — отмечает Диденко.

Температура воздуха днем поднимется до +20+26°С.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются по всем регионам страны, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и северных областей.

 

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Действие циклона в мире. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве 29 июня

В четверг в столице температура воздуха будет свежей.

На термометрах будет +20+22°С. Периодически может идти дождь.

Напомним, что в течение всего дня, 28 июня, в Одесской области будет бурлить непогода. Синоптики прогнозируют усиление ветра и дождя с градом. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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