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Синоптики рассказали, где завтра пригреет солнце, а кому ждать грозовой бури

29 июня 2023 13:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 3 июня - где ожидаются грозовые бури
Прогноз погоды на 30 июня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 30 июня в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Впрочем, температура воздуха постепенно идет на повышение.

Об этом свидетельствуют данные pogoda.meta.ua

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В сообщении указывается, что в Киеве ожидается пасмурна погода с прояснениями. Температура воздуха составит 14-23 градусов тепла. В Харькове ожидаются дожди, а температура воздуха составит 13-19 градусов тепла.

  • в Днепре будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит 13-24 градусов тепла.
  • в Одессе будет пасмурно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха составит 15-26 градусов тепла.
Погода в Украине на 30 июня
Карта погоды в Украине на 30 июня. Фото: Укргидрометцентр
  • во Львове ожидается пасмурная погода с температурой воздуха 13-22 градусов тепла. 
  • в Николаеве — без осадков, а температура воздуха составит 16-27 градусов тепла.
  • в Виннице ожидается сильный дождь. Температура воздуха составит 12-22 градусов тепла. 
  • в Симферополе будет дождливо, а температура воздуха составит 14-22 градусов тепла.
  • в Чернигове ожидается гроза. Температура воздуха составит 13-20 градусов тепла.

Также дожди с грозами пройдут в Ровно, Тернополе, Сумах, Житомире, Хмельницком, Луцке и Ужгороде.

Погода в Украине на 30 июня
Карта погоды в Украине на 30 июня. Фото: АвтоЦентр

Напомним, что 29 июня, в Украине будет теплая погода. Однако почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

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