Погода в Украине на 3 июня - где ожидаются грозовые бури

Синоптики рассказали, где завтра пригреет солнце, а кому ждать грозовой бури
В пятницу, 30 июня в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Впрочем, температура воздуха постепенно идет на повышение.
Об этом свидетельствуют данные pogoda.meta.ua
Какая погода ожидается в регионах Украины 30 июня
В сообщении указывается, что в Киеве ожидается пасмурна погода с прояснениями. Температура воздуха составит 14-23 градусов тепла. В Харькове ожидаются дожди, а температура воздуха составит 13-19 градусов тепла.
- в Днепре будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит 13-24 градусов тепла.
- в Одессе будет пасмурно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха составит 15-26 градусов тепла.
- во Львове ожидается пасмурная погода с температурой воздуха 13-22 градусов тепла.
- в Николаеве — без осадков, а температура воздуха составит 16-27 градусов тепла.
- в Виннице ожидается сильный дождь. Температура воздуха составит 12-22 градусов тепла.
- в Симферополе будет дождливо, а температура воздуха составит 14-22 градусов тепла.
- в Чернигове ожидается гроза. Температура воздуха составит 13-20 градусов тепла.
Также дожди с грозами пройдут в Ровно, Тернополе, Сумах, Житомире, Хмельницком, Луцке и Ужгороде.
Напомним, что 29 июня, в Украине будет теплая погода. Однако почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.