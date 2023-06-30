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Дощі не вщухають: які області сьогодні заливатиме найбільше

30 червня 2023 05:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 30 червня: де очікувати грозу
Дівчина під дощем. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 30 червня

В Укргідрометцентрі кажуть, що 30 червня у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями падатиме невеликий дощ. На решті території  буде без опадів.

Щоправда, вдень практично по всій території країни докучатимуть короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15 — 20 м/с.

Температура:

  • вночі 12 — 17°,
  • вдень 20 — 25°
  • в Карпатах вночі 6 — 11°, вдень 15 — 20°.
Погода в Україні 30 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області

Синоптики повідомляють, що 30 червня у Києві та області буде місцями невеликий дощ, подекуди гроза.

"День 30-го червня буде вітряним, вдень у п'ятницю також істотних опадів не очікується, а вже ввечері знову подощить у столиці", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура:

  • вночі 12 — 17°,
  • вдень 20 — 25°.

Температура у Києві:

  • вночі 13 — 15°,
  • вдень 22 — 24°.

Пожежна небезпека по Україні

Метеорологи повідомляють, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме:

  • 30 червня — 2 липня в Житомирській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій,
  • 1 — 2 липня у Миколаївській,
  • 2 липня у Тернопільській, Вінницькій областях.
Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, з початком липня, повертається в Україну висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25+31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода.

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