Погода в Україні 30 червня: де очікувати грозу

Дощі не вщухають: які області сьогодні заливатиме найбільше
Сьогодні, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 30 червня
В Укргідрометцентрі кажуть, що 30 червня у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями падатиме невеликий дощ. На решті території буде без опадів.
Щоправда, вдень практично по всій території країни докучатимуть короткочасні дощі, подекуди грози.
Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15 — 20 м/с.
Температура:
- вночі 12 — 17°,
- вдень 20 — 25°
- в Карпатах вночі 6 — 11°, вдень 15 — 20°.
Прогноз погоди у Києві та області
Синоптики повідомляють, що 30 червня у Києві та області буде місцями невеликий дощ, подекуди гроза.
"День 30-го червня буде вітряним, вдень у п'ятницю також істотних опадів не очікується, а вже ввечері знову подощить у столиці", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура:
- вночі 12 — 17°,
- вдень 20 — 25°.
Температура у Києві:
- вночі 13 — 15°,
- вдень 22 — 24°.
Пожежна небезпека по Україні
Метеорологи повідомляють, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме:
- 30 червня — 2 липня в Житомирській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій,
- 1 — 2 липня у Миколаївській,
- 2 липня у Тернопільській, Вінницькій областях.
Нагадаємо, з початком липня, повертається в Україну висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25+31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода.