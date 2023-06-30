Погода в Украине 30 июня: где ожидается гроза.

Дожди не утихают: какие области сегодня будет заливать больше всего
Сегодня, 30 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Тем не менее, температура воздуха постепенно идет на повышение.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 30 июня
В Укргидрометцентре говорят, что 30 июня в восточных, большинстве северных и Полтавской областях местами будет идти небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.
Правда, днем практически по всей территории страны будут досаждать кратковременные дожди, иногда грозы.
Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, на Левобережье местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура:
- ночью 12 — 17°,
- днем 20 — 25°
- в Карпатах ночью 6 — 11°, днем 15 — 20°.
Прогноз погоды в Киеве и области
Синоптики сообщают, что 30 июня в Киеве и области будет местами небольшой дождь, местами гроза.
"День 30 июня будет ветреным, днем в пятницу также существенных осадков не ожидается, а уже вечером снова подойдет в столице", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.
Температура:
- ночью 12 — 17°,
- днем 20 — 25°.
Температура в Киеве:
- ночью 13 — 15°,
- днем 22 — 24°.
Пожарная опасность по Украине
Метеорологи сообщают, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать:
- 30 июня — 2 июля в Житомирской, Черкасской, Херсонской, Запорожской,
- 1 — 2 июля в Николаевской,
- 2 июля в Тернопольской области.
Напомним, с началом июля возвращается в Украину высокая температура воздуха, возобновится жара, отметки термометров подтянутся до +25+31 градуса, лишь в западных областях еще задержится свежая на несколько градусов погода.