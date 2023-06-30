Погода в Украине 30 июня: где ожидается гроза.

Девушка под дождем. Фото: Google

Сегодня, 30 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Тем не менее, температура воздуха постепенно идет на повышение.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 30 июня

В Укргидрометцентре говорят, что 30 июня в восточных, большинстве северных и Полтавской областях местами будет идти небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.

Правда, днем практически по всей территории страны будут досаждать кратковременные дожди, иногда грозы.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, на Левобережье местами порывы 15 — 20 м/с.

Температура:

ночью 12 — 17°,

днем 20 — 25°

в Карпатах ночью 6 — 11°, днем 15 — 20°.

Погода в Украине 30 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

Синоптики сообщают, что 30 июня в Киеве и области будет местами небольшой дождь, местами гроза.

"День 30 июня будет ветреным, днем в пятницу также существенных осадков не ожидается, а уже вечером снова подойдет в столице", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

Температура:

ночью 12 — 17°,

днем 20 — 25°.

Температура в Киеве:

ночью 13 — 15°,

днем 22 — 24°.

Пожарная опасность по Украине

Метеорологи сообщают, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать:

30 июня — 2 июля в Житомирской, Черкасской, Херсонской, Запорожской,

в Житомирской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, 1 — 2 июля в Николаевской,

в Николаевской, 2 июля в Тернопольской области.

Пожароопасность по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, с началом июля возвращается в Украину высокая температура воздуха, возобновится жара, отметки термометров подтянутся до +25+31 градуса, лишь в западных областях еще задержится свежая на несколько градусов погода.