Прогноз погоды в Украине 1 июля — в каких регионах завтра будет жарко

Люди отдыхают в Добропарке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В первый день июля в Украине ожидается летняя жара. Однако в нескольких областях возможны кратковременные дожди, а иногда грозы.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 1 июля

Несмотря на настоящую летнюю жару 1 июля ночью на севере Левобережья местами возможен небольшой дождь, а днем умеренные кратковременные дожди с грозами предполагаются в западных и восточных областях.

В течение дня в Украине будет северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17 °, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной части до 31°; в Карпатах ночью 6-11 °, днем 16-21 °.

Прогноз погоды в Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 1 июля в Киеве

В течение 1 июля в Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 12-17 °, днем 23-28 °; в Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27 °.

Стихийные гидрологические явления в Украине 1 июля

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

2-3 июля на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2 — 1,0 м над текущими отметками, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения локальных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Стихийные гидрологические явления в Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на выходные 1-2 июля

Этих выходных в большинстве областей будут преобладать летняя жара, однако 1 июля в западных и восточных областях местами возможны умеренные дожди.

2 июля дождь покроет больше регионов. Кратковременные дожди и грозы в воскресенье возможны в Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, Харьковской, местами южных областях.

Средняя температура воздуха 1-2 июля ночью будет 12-21°, а днем 23-31°.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в некоторых частях Украины ожидаются мощные грозы и дожди. Температура воздуха не снизится.