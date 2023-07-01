Прогноз погоды в Украине 2 июля

Синоптики рассказали, где в Украине завтра будет изнуряющая жара
Завтра, 2 июля, в Украине ожидается жара. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а иногда грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 2 июля
Несмотря на настоящую летнюю жару, ночью 2 июля в северо-западных регионах возможны кратковременные дожди. Днем в западных, северных, местами Винницкой и Харьковской областях ожидаются небольшие дожди с грозами.
Температура воздуха:
- ночью +14+19°С;
- днем +25+30°С;
- в западных реигонах и Житомирской области +22+27°С;
- в южной части +22°С;
- в Карпатах +9+14°С.
Также 2 июля предупреждают о гидрологической и пожарной опасности в некоторых областях Украины.
Погода в Киеве 2 июля
Ночь в столице синоптики прогнозируют без осадков. Днем возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14+19°С;
- днем +25+30°С.
Кроме этого, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевщине.
Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.