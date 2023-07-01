Прогноз погоды в Украине 2 июля

Жара в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 июля, в Украине ожидается жара. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а иногда грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 июля

Несмотря на настоящую летнюю жару, ночью 2 июля в северо-западных регионах возможны кратковременные дожди. Днем в западных, северных, местами Винницкой и Харьковской областях ожидаются небольшие дожди с грозами.

Температура воздуха:

ночью +14+19°С;

днем +25+30°С;

в западных реигонах и Житомирской области +22+27°С;

в южной части +22°С;

в Карпатах +9+14°С.

Погода в Украине 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Также 2 июля предупреждают о гидрологической и пожарной опасности в некоторых областях Украины.

Гидрологическая угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 2 июля

Ночь в столице синоптики прогнозируют без осадков. Днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +14+19°С;

днем +25+30°С.

Кроме этого, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевщине.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.