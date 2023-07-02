Прогноз погоды в Украине на 3 июля

Женщины возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 июля, погода в Украине будет разной. В некоторых областях жарко, а в других ожидаются дожди и грозы.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода на завтра

Грозовые дожди будут в центральных, Харьковской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье. В других частях Украины ожидается сухая и солнечная погода.

Диденко рассказала, что жарко завтра будет на юге, востоке и в городе Днепр с районами. По ее словам, ожидается +28+32 градуса.

"На севере, западе и в большинстве центральных областей +24+29 градусов", — рассказала народный синоптик.

Погода в Киеве

В ближайшую ночь в столице Украины есть вероятность небольшого дождя. Днем в Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха ожидается до +29 градусов.

Прогностическая карта гроз на 3 июля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, сегодня, 2 июля, Украину ждет жара. Дожди с грозами будут на западе, севере и Винницкой, Одесской и Харьковской областях.

Также мы писали, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла.