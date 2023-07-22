Прогноз погоды в Украине на 23 июля

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 июля, в некоторых частях Украины ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что температура воздуха будет комфортной почти везде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

Ночью на Левобережье, днем на востоке и юго-востоке страны небольшие, местами умеренные дожди, а также грозы. На остальной территории Украины осадков не будет.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +12+17, на юге и юго-востоке страны +18+23. Днем будет +22+27, в южной части до +30.

Погода на 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Небольшие дожди будут только в первую половину ночи.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +12+17, днем +22+27;

по Киеву ночью +14+16, днем +22+24.

Напомним, сегодня, 22 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях.

Также мы писали, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Добавим, аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.