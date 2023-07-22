Прогноз погоды в Украине на 23 июля

Синоптики рассказали, где завтра в Украине будут дожди и грозы
Завтра, 23 июля, в некоторых частях Украины ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что температура воздуха будет комфортной почти везде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на завтра
Ночью на Левобережье, днем на востоке и юго-востоке страны небольшие, местами умеренные дожди, а также грозы. На остальной территории Украины осадков не будет.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается +12+17, на юге и юго-востоке страны +18+23. Днем будет +22+27, в южной части до +30.
Погода по Киевской области
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Небольшие дожди будут только в первую половину ночи.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12+17, днем +22+27;
- по Киеву ночью +14+16, днем +22+24.
Напомним, сегодня, 22 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях.
Также мы писали, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.
Добавим, аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.