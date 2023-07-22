Жінка йде вулицею під парасолькою. Фото: УНІАН / Ревера Сергій

Сьогодні, 22 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики попередили про грозу, шквали та зливи.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 22 липня

Сьогодні вночі у західних, Вінницькій, подекуди у Київській та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу, помірні, в північних та центральних областях місцями, очікуються значні дощі, а також грози.

Синоптики розповіли, що вітер буде південно-східний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У центральних та південних областях очікуються шквали при грозах, 15-20 м/с.

Температура повітря у південній частині вночі +17-22°C, вдень +28-33°C, а на сході — +26-30°C. На решті території України вночі +12-17°C, а вдень +20-25°C.

Погода на 22 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Сьогодні в Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі дощі, а вдень помірні та значні опади. Синоптики також попередили про грозу.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі +12-17°C, вдень +20-25°C. У Києві — вночі +15-17°C, вдень +20-22°C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні на значній частині території України будуть грозові дощі, на півночі, у більшості центральних областей можливі сильні зливи, шквали й град.

На сході та південному сході буде переважно без опадів.

Сьогодні на півночі знизиться температура повітря. Очікується +19-22°C. На решті території України буде +24-29°C, а на півдні +28-32°C.

Джерело: www.facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.