Кілька регіонів України накриють зливи та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 22 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики попередили про грозу, шквали та зливи.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 22 липня
Сьогодні вночі у західних, Вінницькій, подекуди у Київській та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу, помірні, в північних та центральних областях місцями, очікуються значні дощі, а також грози.
Синоптики розповіли, що вітер буде південно-східний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У центральних та південних областях очікуються шквали при грозах, 15-20 м/с.
Температура повітря у південній частині вночі +17-22°C, вдень +28-33°C, а на сході — +26-30°C. На решті території України вночі +12-17°C, а вдень +20-25°C.
Погода по Київській області
Сьогодні в Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликі дощі, а вдень помірні та значні опади. Синоптики також попередили про грозу.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області вночі +12-17°C, вдень +20-25°C. У Києві — вночі +15-17°C, вдень +20-22°C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні на значній частині території України будуть грозові дощі, на півночі, у більшості центральних областей можливі сильні зливи, шквали й град.
На сході та південному сході буде переважно без опадів.
Сьогодні на півночі знизиться температура повітря. Очікується +19-22°C. На решті території України буде +24-29°C, а на півдні +28-32°C.
Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.