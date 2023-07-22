Женщина идет по улице под зонтиком. Фото: УНИАН / Ревера Сергей

Сегодня, 22 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики предупредили о грозе, шквалах и ливнях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 22 июля

Сегодня ночью в западных, Винницкой, местами в Киевской и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами, ожидаются сильные дожди, а также грозы.

Синоптики рассказали, что ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В центральных и южных областях ожидаются шквалы при грозах, 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной части ночью +17-22°C, днем +28-33°C, а на востоке — +26-30°C. На остальной территории Украины ночью +12-17°C, а днем +20-25°C.

Погода на 22 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, а днем умеренные и значительные осадки. Синоптики также предупредили о грозе.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью +12-17°C, днем +20-25°C. В Киеве — ночью +15-17°C, днем +20-22°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня на значительной части территории Украины будут грозовые дожди, на севере, в большинстве центральных областей возможны сильные ливни, шквалы и град.

На востоке и юго-востоке будет преимущественно без осадков.

Сегодня на севере снизится температура воздуха. Ожидается +19-22°C. На остальной территории Украины будет +24-29°C, а на юге +28-32°C.

Источник: www.facebook.com/tala.didenko

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.