Прогноз погоди в Україні на 23 липня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 липня, у деяких частинах України очікуються дощі та грози. Синоптики розповіли, що температура повітря буде комфортною майже всюди.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

Вночі на Лівобережжі, вдень на сході та південному сході країни невеликі, місцями помірні дощі, а також грози. На решті території України опадів не буде.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується +12+17, на півдні та південному сході країни +18+23. Вдень буде +22+27, у південній частині до +30.

Погода на 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі будуть лише в першу половину ночі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +12+17, вдень +22+27;

по Києву вночі +14+16, вдень +22+24.

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики попередили про грозу, шквали та зливи.

Також ми писали, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

Додамо, аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.