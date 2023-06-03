Погода в Украине 4 июня

Синоптики рассказали, где завтра в Украине будет жарче всего
Завтра, 4 июня, в Украине осадков не будет. Во всех областях ожидается солнечная погода и высокая температура воздуха.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что ветер будет северо-восточным, а в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью на юго-востоке Украины возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Днем температура воздуха ожидается от +17 до +22 градусов.
Погода в Киеве
В столице Украины ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Синоптики рассказали, что утро в Киеве будет ясным, а днем на небе появятся небольшие облака. Такая погода сохранится до вечера.
Температура воздуха ночью будет +8+10°С, а днем — +18+20°С.
Ветер северо-восточный с переходом в восточный, 4-7 м/с.
Температура воздуха в других городах
- Луцк — +6-19°С;
- Львов — +5-17°С;
- Ужгород — +10-22°С;
- Ровно — +5-19°С;
- Тернополь — +6-17°С;
- Ивано-Франковск — +7-19°С;
- Черновцы — +8-20°С;
- Житомир — +5-19°С;
- Хмельницкий — +6-19°С;
- Винница — +6-19°С;
- Чернигов — +5-18°С;
- Черкассы — +7-19°С;
- Кропивницкий — +7-19°С;
- Николаев — +9-22°С;
- Одесса — +10-22°С;
- Херсон — +10-22°С;
- Симферополь — +13-21°С;
- Запорожье — +9-20°С;
- Днепр — +8-20°С;
- Полтава — +5-18°С;
- Суммы — +5-17°С;
- Харьков — +6-18°С;
- Донецк — +9-22°С;
- Луганск — +9-21°С.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 4 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет.
Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.
Добавим, синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.