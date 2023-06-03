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Синоптики рассказали, где завтра в Украине будет жарче всего

3 июня 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 4 июня
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 4 июня, в Украине осадков не будет. Во всех областях ожидается солнечная погода и высокая температура воздуха.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Синоптики рассказали, что ветер будет северо-восточным, а в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью на юго-востоке Украины возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем температура воздуха ожидается от +17 до +22 градусов.

Погода 4 июня
Погода в Украине 4 июня. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве

В столице Украины ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Синоптики рассказали, что утро в Киеве будет ясным, а днем на небе появятся небольшие облака. Такая погода сохранится до вечера.

Температура воздуха ночью будет +8+10°С, а днем — +18+20°С.

Ветер северо-восточный с переходом в восточный, 4-7 м/с.

Температура воздуха в других городах

  • Луцк — +6-19°С;
  • Львов — +5-17°С;
  • Ужгород — +10-22°С;
  • Ровно — +5-19°С;
  • Тернополь — +6-17°С;
  • Ивано-Франковск — +7-19°С;
  • Черновцы — +8-20°С;
  • Житомир — +5-19°С;
  • Хмельницкий — +6-19°С;
  • Винница — +6-19°С;
  • Чернигов — +5-18°С;
  • Черкассы — +7-19°С;
  • Кропивницкий — +7-19°С;
  • Николаев — +9-22°С;
  • Одесса — +10-22°С;
  • Херсон — +10-22°С;
  • Симферополь — +13-21°С;
  • Запорожье — +9-20°С;
  • Днепр — +8-20°С;
  • Полтава — +5-18°С;
  • Суммы — +5-17°С;
  • Харьков — +6-18°С;
  • Донецк — +9-22°С;
  • Луганск — +9-21°С.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 4 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Добавим, синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.

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