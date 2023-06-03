Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 червня, в Україні опадів не буде. Майже у всіх областях очікується сонячна погода та висока температура повітря.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Синоптики розповіли, що вітер буде північно-східний, а у західних областях із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі на південному сході України можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Вдень температура повітря очікується від +17 до +22 градусів.

Погода в Україні 4 червня. Фото: Meteoprog

Погода в Києві

У столиці України очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Синоптики розповіли, що ранок у Києві буде ясним, а вдень на небі з'являться невеликі хмари. Така погода утримається до вечора.

Температура повітря вночі буде +8+10°С, а вдень — +18+20 °С.

Вітер північно-східний із переходом у східний, 4-7 м/с.

Температура повітря в інших містах

Луцьк — +6-19°С;

Львів — +5-17°С;

Ужгород — +10-22°С;

Рівне — +5-19°С;

Тернопіль — +6-17°С;

Івано-Франківськ — +7-19°С;

Чернівці — +8-20°С;

Житомир — +5-19°С;

Хмельницький — +6-19°С;

Вінниця — +6-19°С;

Чернігів — +5-18°С;

Черкаси — +7-19°С;

Кропивницький — +7-19°С;

Миколаїв — +9-22°С;

Одеса — +10-22°С;

Херсон — +10-22°С;

Сімферополь — +13-21°С;

Запоріжжя — +9-20°С;

Дніпро — +8-20°С;

Полтава — +5-18°С;

Суми — +5-17°С;

Харків — +6-18°С;

Донецьк — +9-22°С;

Луганськ — +9-21°С.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде.

Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

Додамо, синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.