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Синоптики розповіли, чи покращиться завтра погода в Україні

3 червня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 4 червня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Вітер буде північно-східний, а у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі на південному сході України місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +4-9°, у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті +9-14°. Вдень очікується +17-22°, а на півдні та Закарпатті до +25°.

Погода 4 июня
Прогноз погоди на 4 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +4-9°, вдень +17-22°;
  • у Києві вночі +7-9°, вдень +18-20°.

Нагадаємо, протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці були сильні зливи та є пошкодження внаслідок пориву вітру.

Додамо, синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.

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