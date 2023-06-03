Якою буде погода в Україні 4 червня

Синоптики розповіли, чи покращиться завтра погода в Україні
Завтра, 4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Вітер буде північно-східний, а у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі на південному сході України місцями очікуються пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде +4-9°, у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті +9-14°. Вдень очікується +17-22°, а на півдні та Закарпатті до +25°.
Погода по Київській області
Синоптики розповіли, що буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +4-9°, вдень +17-22°;
- у Києві вночі +7-9°, вдень +18-20°.
Нагадаємо, протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.
Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці були сильні зливи та є пошкодження внаслідок пориву вітру.
Додамо, синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.