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Синоптики рассказали, улучшится ли завтра погода в Украине

3 июня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 4 июня
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 4 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Ветер будет северо-восточный, а в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью на юго-востоке Украины местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +4-9°, в южной, юго-восточной частях и Закарпатье +9-14°. Днем ожидается +17-22°, а на юге и Закарпатье до +25°.

Погода 4 июня
Прогноз погоды на 4 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что будет переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +4-9°, днем +17-22°;
  • в Киеве ночью +7-9°, днем +18-20°.

Напомним, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Также мы писали, что в пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильный ураган. В столице были сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.

Добавим, синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.

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