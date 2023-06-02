Весна у Києві побила рекорди за 140 років

Жінки гуляють навесні у парку. Фото: Новини.

Нещодавні дані метеорологічного центру імені Бориса Срезневського відображають збільшення середньої температури за сезон у Києві на 0,7ºС, досягнувши позначки +10,1ºС. Це робить поточний весняний сезон одним із двадцяти найтепліших, зафіксованих з 1881 року.

Про це повідомляє метеорологічний центр імені Бориса Срезневського.

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Весна у Києві

Квітень був єдиним весняним місяцем, коли температура не перевищила кліматичну норму. Однак, березень демонстрував найбільшу різницю, перевищуючи звичайні показники на 2,3°С.

Під час весняних місяців у Києві спостерігалося сім добових температурних рекордів, причому березень налічував шість із них.

Мінімальну температуру весняного сезону було зафіксовано 13 березня, коли показник ранкової температури впав до -4,0°С. З іншого боку, максимальну температуру було досягнуто 18 травня, коли термометри показали +27,3°С.

Що стосується опадів, то їхня загальна кількість у Києві за весну склала 145 мм, що практично відповідає кліматичній нормі – 99% від неї.

Нагадаємо, що синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично у містах України буде дощ, іноді грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.