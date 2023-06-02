Весна в Киеве побила рекорды за 140 лет

Женщины гуляют весной в парке. Фото: Новини.LIVE

Недавние данные метеорологического центра имени Бориса Срезневского, отображают увеличение средней температуры за сезон в Киеве на 0,7ºС, достигнув отметки в +10,1ºС. Это делает текущий весенний сезон одним из двадцати самых теплых, зафиксированных с 1881 года.

Об этом сообщает метеорологический центр имени Бориса Срезневского.

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Апрель был единственным весенним месяцем, в котором температура не превысила климатическую норму. Тем не менее март демонстрировал наибольшую разницу, превышая обычные показатели на 2,3°С.

В ходе весенних месяцев в Киеве наблюдались семь суточных температурных рекордов, причем март насчитывал шесть из них.

Минимальная температура весеннего сезона была зафиксирована 13 марта, когда показатель утренней температуры упал до -4,0°С. С другой стороны, максимальная температура была достигнута 18 мая, когда термометры показали +27,3°С.

Что касается осадков, то их общее количество в Киеве за весну составило 145 мм, что практически соответствует климатической норме – 99% от нее.

Напомним, что синоптики опубликовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.