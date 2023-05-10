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Синоптики рассказали, где в Украине сегодня ожидать заморозков и похолодания

10 мая 2023 06:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Украине 10 мая
Нарциссы покрыты росой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 10 мая, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 10 мая

Сегодня в восточных и юго-восточных областях днем в Одесской области будут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории — без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1-6°С, днем ожидается +10-15°С, в Закарпатье +15-20°С.

В западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки 0-5°С, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°С.

Прогноз погоды на 10 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Синоптики рассказали, что сегодня в столице и Киевской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +3-5°С, днем +12-14°С. В Киевской области ночью +1-6°С, на поверхности почвы заморозки 0-5°С; температура днем +10-15°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Диденко рассказала, что заморозки не предусматриваются в Полтавской и Днепропетровской областях.

По ее словам, сегодня, 10 мая, температура воздуха будет +11-14°С, а в Закарпатье +14-17°С. Холоднее всего будет в Луганской и части Донецкой областей. Там ожидается +7-11°С.

Дожди пройдут ночью на юго-востоке и юге Украины.

Напомним, что в Укргидрометцентре рассказали, что 10-12 мая в Северной, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также мы писали, что на Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.

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