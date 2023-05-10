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Синоптики розповіли, де в Україні сьогодні очікувати на заморозки та похолодання

10 травня 2023 06:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 10 травня
Нарциси вкриті росою на фоні київлян. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 10 травня

Сьогодні у східних та південно-східних областях, вдень в Одеській області будуть невеликі короткочасні дощі. На решті території — без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде +1-6°С, вдень очікується +10-15°С, на Закарпатті +15-20°С.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°С, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С.

Прогноз погоди на 10 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Синоптики розповіли, що сьогодні в столиці та на Київщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. 

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві вночі +3-5°С, вдень +12-14°С. У Київській області — вночі +1-6°С, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С; температура вдень +10-15°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Діденко розповіла, що заморозки не передбачаються в Полтавській та Дніпропетровській областях. 

За її словами, сьогодні, 10 травня, температура повітря становитиме +11-14°С, а на Закарпатті +14-17°С. Найхолодніше буде в Луганській та частині Донецької областей. Там очікується +7-11°С.

Дощі пройдуть вночі на південному сході та півдні України. 

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розповіли, що 10-12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також ми писали, що в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.

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