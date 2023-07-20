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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: каким областям грозит

20 июля 2023 14:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 21 июля
Ликвидация пожара. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что ночью в Украине, кроме запада, днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму кратковременные дожди, а также грозы. На остальной территории страны осадков не будет.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12+17, днем +22+27. В южной части ночью +18+23, а днем +28+32. В Карпатах ночью ожидается +8+13, днем +17+22.

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Прогноз погоды на 21 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В столичном регионе переменная облачность. Ночью ожидается кратковременный дождь, а также гроза. Днем осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Темпера воздуха:

  • по области ночью +12+17, днем +22+27;
  • по Киеву ночью +15+17, днем +23+25.

Пожарная опасность в Украине

Синоптики рассказали, что завтра, 21 июля, в Херсонской, Винницкой и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.

Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

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