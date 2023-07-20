Прогноз погоды в Украине на 21 июля

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: каким областям грозит
Завтра, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предвидится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что ночью в Украине, кроме запада, днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму кратковременные дожди, а также грозы. На остальной территории страны осадков не будет.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12+17, днем +22+27. В южной части ночью +18+23, а днем +28+32. В Карпатах ночью ожидается +8+13, днем +17+22.
Погода в Киевской области
В столичном регионе переменная облачность. Ночью ожидается кратковременный дождь, а также гроза. Днем осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Темпера воздуха:
- по области ночью +12+17, днем +22+27;
- по Киеву ночью +15+17, днем +23+25.
Пожарная опасность в Украине
Синоптики рассказали, что завтра, 21 июля, в Херсонской, Винницкой и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, сегодня, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.
Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.