Синоптики розповіли, у яких регіонах України сьогодні вируватиме негода
Сьогодні, 20 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні зливи, грози та шквали.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 20 липня
Синоптики розповіли, що вночі у західних, Одеській та Вінницькій областях, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози.
Вітер західний, північно-західний (на півдні та сході країни — південний), 5 — 10 м/с.
Вдень у південних та центральних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с.
"Невеликий острівець холоднішої погоди вигулькне завтра на Дніпропетровщині, Полтавщині та навколо Кропивницького — тимчасово там +19+23 градуси", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура вночі буде +13+18, вдень +23+28. У південній частині країни очікується вночі +17+22, а вдень +27+32.
Погода у Києві та Київській області 20 липня
У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень — короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі +13+18,
- вдень +23+28;
Температура повітря у Києві:
- вночі +14+16,
- вдень +25+27.
"У Києві 20-го липня мінімальна температура повітря передбачається в межах +15+17 градусів, максимальна +26+28 градусів. Дощ з грозою ймовірний у Києві надвечір", — написала синоптикиня Наталка Діденко.
Небезпечні метеорологічні явища
Сьогодні, 20 липня, вночі у західних, Одеській, Вінницькій областях, вдень і в центральних та південних областях очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, синоптики прогнозують переважно без опадів, у суботу — часом дощі та похолодання у північних областях, а далі знову підвищення температури повітря.