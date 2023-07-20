Сильний дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні зливи, грози та шквали.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 20 липня

Синоптики розповіли, що вночі у західних, Одеській та Вінницькій областях, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер західний, північно-західний (на півдні та сході країни — південний), 5 — 10 м/с.

Вдень у південних та центральних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с.

"Невеликий острівець холоднішої погоди вигулькне завтра на Дніпропетровщині, Полтавщині та навколо Кропивницького — тимчасово там +19+23 градуси", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Наталка Діденко

Температура вночі буде +13+18, вдень +23+28. У південній частині країни очікується вночі +17+22, а вдень +27+32.

Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 20 липня

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень — короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря по області:

вночі +13+18,

вдень +23+28;

Температура повітря у Києві:

вночі +14+16,

вдень +25+27.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

"У Києві 20-го липня мінімальна температура повітря передбачається в межах +15+17 градусів, максимальна +26+28 градусів. Дощ з грозою ймовірний у Києві надвечір", — написала синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Небезпечні метеорологічні явища

Сьогодні, 20 липня, вночі у західних, Одеській, Вінницькій областях, вдень і в центральних та південних областях очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, синоптики прогнозують переважно без опадів, у суботу — часом дощі та похолодання у північних областях, а далі знову підвищення температури повітря.