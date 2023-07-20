Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 20 июля

Синоптики рассказали, что ночью в западных, Одесской и Винницкой областях днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, северо-западный (на юге и востоке страны — южный), 5 — 10 м/с.

Днем в южных и центральных областях местами порывы, 15 — 20 м/с.

"Небольшой островок более холодной погоды будет в Днепропетровской, Полтавской областях, вокруг Кропивницкого — временно там +19+23 градуса", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Наталья Диденко

Температура ночью будет +13+18, днем +23+28. В южной части страны ожидается ночью +17+22, а днем +27+32.

Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 20 июля

В столичном регионе переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью +13+18,

днем +23+28;

Температура воздуха в Киеве:

ночью +14+16,

днем +25+27.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

"В Киеве 20 июля минимальная температура воздуха предполагается в пределах +15+17 градусов, максимальная +26+28 градусов. Дождь с грозой вероятный в Киеве под вечер", — написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Опасные метеорологические явления

Сегодня, 20 июля, ночью в западных, Одесской, Винницкой областях, днем и в центральных и южных областях ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Опасны метеорологические явления на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 21 июля, синоптики прогнозируют преимущественно без осадков, в субботу — временами дожди и похолодание в северных областях, а затем снова повышение температуры воздуха.