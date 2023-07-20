Синоптики рассказали, в каких регионах Украины сегодня будет бушевать ненастье
Сегодня, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 20 июля
Синоптики рассказали, что ночью в западных, Одесской и Винницкой областях днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, северо-западный (на юге и востоке страны — южный), 5 — 10 м/с.
Днем в южных и центральных областях местами порывы, 15 — 20 м/с.
"Небольшой островок более холодной погоды будет в Днепропетровской, Полтавской областях, вокруг Кропивницкого — временно там +19+23 градуса", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Температура ночью будет +13+18, днем +23+28. В южной части страны ожидается ночью +17+22, а днем +27+32.
Погода в Киеве и Киевской области 20 июля
В столичном регионе переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха по области:
- ночью +13+18,
- днем +23+28;
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +14+16,
- днем +25+27.
"В Киеве 20 июля минимальная температура воздуха предполагается в пределах +15+17 градусов, максимальная +26+28 градусов. Дождь с грозой вероятный в Киеве под вечер", — написала синоптик Наталья Диденко.
Опасные метеорологические явления
Сегодня, 20 июля, ночью в западных, Одесской, Винницкой областях, днем и в центральных и южных областях ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Напомним, в пятницу, 21 июля, синоптики прогнозируют преимущественно без осадков, в субботу — временами дожди и похолодание в северных областях, а затем снова повышение температуры воздуха.