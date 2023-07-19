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Чергове погіршення погоди: в яких областях завтра будуть потужні шквали та зливи

19 липня 2023 14:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 20 липня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 20 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні зливи, грози та шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

Синоптики розповіли, що вночі у західних, Одеській та Вінницькій областях, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер західний, північно-західний (на півдні та сході країни — південний), 5-10 м/с. Вдень у південних та центральних областях місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі буде +13+18, вдень +23+28. У південній частині країни очікується вночі +17+22, а вдень +27+32.

Погода
Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень — короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +13+18, вдень +23+28;
  • по Києву вночі +14+16, вдень +25+27.

Небезпечні метеорологічні явища 

Завтра, 20 липня, вночі у західних, Одеській, Вінницькій областях, вдень і в центральних та південних областях очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Погода
Прогноз погоди на 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні грози.

Також ми писали, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди. 

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