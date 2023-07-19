Прогноз погоды в Украине на 20 июля

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

Синоптики рассказали, что ночью в западных, Одесской и Винницкой областях днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, северо-западный (на юге и востоке страны — южный), 5-10 м/с. Днем в южных и центральных областях местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью будет +13+18, днем +23+28. В южной части страны ожидается ночью +17+22, а днем +27+32.

Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем — кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +13+18, днем +23+28;

по Киеву ночью +14+16, днем +25+27.

Опасные метеорологические явления

Завтра, 20 июля, ночью в западных, Одесской, Винницкой областях, днем и в центральных и южных областях ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 19 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы.

Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.