Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Очередное ухудшение погоды: в каких областях завтра будут сильные шквалы и ливни arrow

Очередное ухудшение погоды: в каких областях завтра будут сильные шквалы и ливни

19 июля 2023 14:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 20 июля
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода на завтра

Синоптики рассказали, что ночью в западных, Одесской и Винницкой областях днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, северо-западный (на юге и востоке страны — южный), 5-10 м/с. Днем в южных и центральных областях местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью будет +13+18, днем +23+28. В южной части страны ожидается ночью +17+22, а днем +27+32.

Погода
Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем — кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +13+18, днем +23+28;
  • по Киеву ночью +14+16, днем +25+27.

Опасные метеорологические явления

Завтра, 20 июля, ночью в западных, Одесской, Винницкой областях, днем и в центральных и южных областях ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Погода
Прогноз погоды на 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 19 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы.

Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз