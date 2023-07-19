Прогноз погоды в Украине на 20 июля

Очередное ухудшение погоды: в каких областях завтра будут сильные шквалы и ливни
Завтра, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на завтра
Синоптики рассказали, что ночью в западных, Одесской и Винницкой областях днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, северо-западный (на юге и востоке страны — южный), 5-10 м/с. Днем в южных и центральных областях местами порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью будет +13+18, днем +23+28. В южной части страны ожидается ночью +17+22, а днем +27+32.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем — кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +13+18, днем +23+28;
- по Киеву ночью +14+16, днем +25+27.
Опасные метеорологические явления
Завтра, 20 июля, ночью в западных, Одесской, Винницкой областях, днем и в центральных и южных областях ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Напомним, сегодня, 19 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы.
Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.