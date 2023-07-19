Гарна дівчина під парасолею. Фото: Google

Сьогодні, 19 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 19 липня

Синоптики прогнозують, що вночі місцями у східних та південно-східних областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, а також гроза. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.

"Температура повітря в Україні, порівняно із температурним пекельним страхіттям Південної Європи та півночі Африки, де розпікає до +40+45 градусів, очікується комфортною", — пише народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 19 липня. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря:

вночі: +12+17 градусів,

вдень: +23+28.

у південній частині країни очікується +27+32.

Погода в Україні 19 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 19 липня

У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

"У Києві 19-го липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +25+27 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають, що вдень 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті грози. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища 19 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики розповіли, що днями Європу накрила екстремальна хвиля тепла, яку назвали "Лють Цербера". Температура повітря сягала від +40 до +48,8 градуса.