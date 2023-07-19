Потужні грози і дощі: в яких областях сьогодні заливатиме найбільше
Сьогодні, 19 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні грози.
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Прогноз погоди в Україні 19 липня
Синоптики прогнозують, що вночі місцями у східних та південно-східних областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, а також гроза. На решті території опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.
"Температура повітря в Україні, порівняно із температурним пекельним страхіттям Південної Європи та півночі Африки, де розпікає до +40+45 градусів, очікується комфортною", — пише народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря:
- вночі: +12+17 градусів,
- вдень: +23+28.
- у південній частині країни очікується +27+32.
Погода у Києві та Київській області 19 липня
У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.
"У Києві 19-го липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +25+27 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають, що вдень 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті грози. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
Нагадаємо, синоптики розповіли, що днями Європу накрила екстремальна хвиля тепла, яку назвали "Лють Цербера". Температура повітря сягала від +40 до +48,8 градуса.