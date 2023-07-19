Сильные грозы и дожди: в каких областях сегодня будет заливать больше всего
Сегодня, 19 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 19 июля
Синоптики прогнозируют, что ночью местами в восточных и юго-восточных областях, днем Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории осадков не предполагается.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с.
"Температура воздуха в Украине, по сравнению с температурным адским ужасом Южной Европы и севера Африки, где распекает до +40+45 градусов, ожидается комфортной", — пишет народный синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха:
- ночью: +12+17 градусов,
- днем: +23+28.
- в южной части страны ожидается +27+32.
Погода в Киеве и Киевской области 19 июля
В Киевской области переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
"В Киеве 19 июля осадков не предполагается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25+27 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Опасные метеорологические явления в Украине
Синоптики предупреждают, что днем 19 июля на Закарпатье и в Прикарпатье грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Напомним, синоптики рассказали, что на днях Европу накрыла экстремальная волна тепла, которую назвали "Лют Цербера". Температура воздуха достигала от +40 до +48,8 градуса.