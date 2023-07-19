Красивая девушка под зонтиком. Фото: Google

Сегодня, 19 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 19 июля

Синоптики прогнозируют, что ночью местами в восточных и юго-восточных областях, днем Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с.

"Температура воздуха в Украине, по сравнению с температурным адским ужасом Южной Европы и севера Африки, где распекает до +40+45 градусов, ожидается комфортной", — пишет народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 19 июля. Фото: Наталья Диденко

Температура воздуха:

ночью: +12+17 градусов,

днем: +23+28.

в южной части страны ожидается +27+32.

Погода в Украине 19 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 19 июля

В Киевской области переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

"В Киеве 19 июля осадков не предполагается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25+27 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Опасные метеорологические явления в Украине

Синоптики предупреждают, что днем 19 июля на Закарпатье и в Прикарпатье грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Опасные метеорологические явления 19 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики рассказали, что на днях Европу накрыла экстремальная волна тепла, которую назвали "Лют Цербера". Температура воздуха достигала от +40 до +48,8 градуса.