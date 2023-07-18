Прогноз погоди в Україні на 19 липня

Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра будуть потужні грози
Завтра, 19 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на завтра
Синоптики розповіли, що вночі місцями у східних та південно-східних областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, а також гроза. На решті території опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі буде +12+17 градусів, на півдні та південному сході до +20, а вдень +23+28. У південній частині країни очікується +27+32.
Погода по Київській області
Завтра, 19 липня, по Київській області буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- По області вночі +12+17, вдень +23+28;
- по Києву вночі +15+17, вдень +25+27.
Небезпечні метеорологічні явища
На Закарпатті та Прикарпатті очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
Нагадаємо, у вівторок, 18 липня, в Україні буде екстремальна спека. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Також ми писали, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.