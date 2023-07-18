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Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра будуть потужні грози

18 липня 2023 14:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 19 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

Синоптики розповіли, що вночі місцями у східних та південно-східних областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, а також гроза. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде +12+17 градусів, на півдні та південному сході до +20, а вдень +23+28. У південній частині країни очікується +27+32.

Погода
Погода в Україні 19 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Завтра, 19 липня, по Київській області буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • По області вночі +12+17, вдень +23+28;
  • по Києву вночі +15+17, вдень +25+27.

Небезпечні метеорологічні явища

На Закарпатті та Прикарпатті очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Погода
Небезпечні метеорологічні явища 19 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 18 липня, в Україні буде екстремальна спека. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. 

Також ми писали, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди. 

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