Прогноз погоды в Украине на 19 июля

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

Синоптики рассказали, что ночью местами в восточных и юго-восточных областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +12+17 градусов, на юге и юго-востоке до +20, а днем +23+28. В южной части страны ожидается +27+32.

Погода в Украине 19 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

Завтра, 19 июля, по Киевской области переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

По области ночью +12+17, днем +23+28;

по Киеву ночью +15+17, днем +25+27.

Опасные метеорологические явления

На Закарпатье и Прикарпатье ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Опасные метеорологические явления 19 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 18 июля, в Украине будет экстремальная жара. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами.

Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.