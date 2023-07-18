Прогноз погоды в Украине на 19 июля

Синоптики предупредили об опасности: где в Украине завтра будут мощные грозы
Завтра, 19 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на завтра
Синоптики рассказали, что ночью местами в восточных и юго-восточных областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории осадков не предвидится.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +12+17 градусов, на юге и юго-востоке до +20, а днем +23+28. В южной части страны ожидается +27+32.
Погода по Киевской области
Завтра, 19 июля, по Киевской области переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- По области ночью +12+17, днем +23+28;
- по Киеву ночью +15+17, днем +25+27.
Опасные метеорологические явления
На Закарпатье и Прикарпатье ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Напомним, во вторник, 18 июля, в Украине будет экстремальная жара. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами.
Также мы писали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.