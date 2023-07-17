Прогноз погоди на 18 липня — де буде спекотно.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 18 липня, в Україні буде екстремальна спека. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, завтра в Україні очікується спекотна погода із температурою 29-34°С. У Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму місцями передає 32-36°С. На заході передбачається 24-29°С, в Закарпатській області температура сягатиме до 30°С.

В більшості регіонах України очікуються короткочасні дощі з грозами, під час яких може бути сильна злива, шквал та град.

"У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині", — додала Діденко.

Карта погоди на 18 липня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві

У Києві очікується дощ з грозою. Температура сягатиме 25-28°С.

Нагадаємо, попри спеку в Україні завтра очікується мінлива погода. Синоптики зазначають, що вночі у західних та Житомирській областях можливі короткочасні дощі та грози. Вдень опади можливі по усій території країни, окрім південного сходу.