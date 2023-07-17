Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народна синоптикиня розповіла, де завтра в Україні буде екстремальна спека arrow

Народна синоптикиня розповіла, де завтра в Україні буде екстремальна спека

17 липня 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 18 липня — де буде спекотно.
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 18 липня, в Україні буде екстремальна спека. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні

За її словами, завтра в Україні очікується спекотна погода із температурою 29-34°С. У Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму місцями передає 32-36°С. На заході передбачається 24-29°С, в Закарпатській області температура сягатиме до 30°С.

В більшості регіонах України очікуються короткочасні дощі з грозами, під час яких може бути сильна злива, шквал та град.

"У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині", — додала Діденко.

Возможно, это графический образ (карта и текст)
Карта погоди на 18 липня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 

У Києві очікується дощ з грозою. Температура сягатиме 25-28°С.

Нагадаємо, попри спеку в Україні завтра очікується мінлива погода. Синоптики зазначають, що вночі у західних та Житомирській областях можливі короткочасні дощі та грози. Вдень опади можливі по усій території країни, окрім південного сходу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз