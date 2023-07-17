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Народный синоптик рассказала, где завтра в Украине будет экстремальная жара

17 июля 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 18 июля — где будет жарко.
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 18 июля, в Украине будет экстремальная жара. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, завтра в Украине ожидается жаркая погода с температурой 29-34°С. В Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму местами передает 32-36°С. На западе предполагается 24-29°С, в Закарпатской области температура будет достигать 30°С.

В большинстве регионов Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время которых может быть сильный ливень, шквал и град.

"В дневные часы вторника осадки будут прекращаться на западе Украины, а в южной части грозовой дождь вероятнее всего в Одесской области", — добавила Диденко.

Возможно, это графический образ.
Карта погоды на 18 июля. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве

В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура будет достигать 25-28°С.

Напомним, несмотря на жару в Украине завтра ожидается переменная погода. Синоптики отмечают, что в западных и Житомирской областях ночью возможны кратковременные дожди и грозы. Днем осадки возможны по всей территории страны, кроме юго-востока.

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