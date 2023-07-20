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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: яким областям загрожує

20 липня 2023 14:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 21 липня
Ліквідація пожежі. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 21 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть короткочасні дощі, а на решті території опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях та Криму короткочасні дощі, а також грози. На решті території країни опадів не буде.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12+17, вдень +22+27. У південній частині вночі +18+23, а вдень +28+32. У Карпатах вночі очікується +8+13, вдень — +17+22.

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Прогноз погоди на 21 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі очікується короткочасний дощ, а також гроза. Вдень опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Темпера повітря:

  • по області вночі +12+17, вдень +22+27;
  • по Києву вночі +15+17, вдень +23+25.

Пожежна небезпека в Україні

Синоптики розповіли, що завтра, 21 липня, у Херсонській, Вінницькій та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, cьогодні, 20 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні зливи, грози та шквали.

Також ми писали, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди. 

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