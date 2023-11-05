Погода в Україні на 5 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Сильные порывы ветра и дождь — Укргидрометцентр предупреждает украинцев об опасности
Погода в Украине в воскресенье, 5 ноября, будет дождливая и ветреная. Осадки следует ожидать почти по всей территории Украины. Синоптики предупреждают об опасных порывах ветра до 20 м/с. Сегодня температура воздуха достигнет +16 °С, однако ночью температура существенно снизится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Повышенная опасность в Украине
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в городе Одесса и Одесской области.
Объявлен II уровень опасности.
"В первой половине ночи 5 ноября ожидается усиление южного ветра, порывы 25-27 м/с", — говорится в сообщении.
Кроме того, сильные порывы ветра следует ожидать днем, в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с.
Погода в Украине 5 ноября
В Украине 5 ноября погода будет пасмурной, но с прояснениями. В южных и центральных регионах пройдут дожди.
Ветер в основном юго-западный, южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +9...+14 °С, в юго-восточной части до +17 °С.
- в западных областях +3...+8 °С тепла;
- днем +12...+17 °С, на юге страны до +20 °С.
Напомним, завтра, 5 ноября, по всей Украине ожидается дождливая погода. Осадки прогнозируют в западных и северных областях, местами в центральных, Запорожье и Крыму.
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