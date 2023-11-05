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Сильные порывы ветра и дождь — Укргидрометцентр предупреждает украинцев об опасности

5 ноября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Україні на 5 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Женщина прячется от дождя с помощью зонта. Фото: РБК-Украина
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 5 ноября, будет дождливая и ветреная. Осадки следует ожидать почти по всей территории Украины. Синоптики предупреждают об опасных порывах ветра до 20 м/с. Сегодня температура воздуха достигнет +16 °С, однако ночью температура существенно снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в городе Одесса и Одесской области.

Объявлен II уровень опасности.

"В первой половине ночи 5 ноября ожидается усиление южного ветра, порывы 25-27 м/с", — говорится в сообщении.

Кроме того, сильные порывы ветра следует ожидать днем, в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с.

Прогноз погоды в Украине 5 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 ноября

В Украине 5 ноября погода будет пасмурной, но с прояснениями. В южных и центральных регионах пройдут дожди.

Ветер в основном юго-западный, южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9...+14 °С, в юго-восточной части до +17 °С.
  • в западных областях +3...+8 °С тепла;
  • днем +12...+17 °С, на юге страны до +20 °С.
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Прогноз погоды в Украине 5 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 5 ноября, по всей Украине ожидается дождливая погода. Осадки прогнозируют в западных и северных областях, местами в центральных, Запорожье и Крыму.

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