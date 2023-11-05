Погода в Україні на 5 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Жінка ховається від дощу за допомогою парасолі. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні у неділю, 5 листопада, буде дощовою та вітряною. Опади варто очікувати майже по всій території України. Синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні температура повітря сягне до +16 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту Одеса та Одеській області.

Оголошено ІІ рівень небезпеки.

"У першій половині ночі 5 листопада очікується посилення південного вітру, пориви 25-27 м/с", — йдеться у повідомленні.

Крім того, сильні пориви вітру варто очікувати вдень у західних та північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с.

Прогноз погоди в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 листопада

В Україні 5 листопада погода буде похмурою, але з проясненнями. У південних та центральних регіонах пройдуть дощі.

Вітер здебільшого південно-західний, південний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +9...+14 °С, у південно-східній частині до +17 °С.

у західних областях +3...+8 °С тепла;

вдень +12...+17 °С, на півдні країни до +20 °С.

Прогноз погоди в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 5 листопада, по всій Україні очікується дощова погода. Опади прогнозують у західних та північних областях, місцями у центральних, в Запоріжжі та Криму.