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Сильні пориви вітру та дощ — Укргідрометцентр попереджає українців про небезпеку

5 листопада 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 5 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Жінка ховається від дощу за допомогою парасолі. Фото: РБК-Україна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у неділю, 5 листопада, буде дощовою та вітряною. Опади варто очікувати майже по всій території України. Синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні температура повітря сягне до +16 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту Одеса та Одеській області.

Оголошено ІІ рівень небезпеки.

"У першій половині ночі 5 листопада очікується посилення південного вітру, пориви 25-27 м/с", — йдеться у повідомленні.

Крім того, сильні пориви вітру варто очікувати  вдень у західних та північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с.

Прогноз погоди в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 листопада

В Україні 5 листопада погода буде похмурою, але з проясненнями. У південних та центральних регіонах пройдуть дощі.

Вітер здебільшого південно-західний, південний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +9...+14 °С, у південно-східній частині до +17 °С.
  • у західних областях +3...+8 °С тепла;
  • вдень +12...+17 °С, на півдні країни до +20 °С.
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Прогноз погоди в Україні 5 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 5 листопада, по всій Україні очікується дощова погода. Опади прогнозують у західних та північних областях, місцями у центральних, в Запоріжжі та Криму.

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