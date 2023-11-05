Погода в Україні на 5 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Сильні пориви вітру та дощ — Укргідрометцентр попереджає українців про небезпеку
Погода в Україні у неділю, 5 листопада, буде дощовою та вітряною. Опади варто очікувати майже по всій території України. Синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. Сьогодні температура повітря сягне до +16 °С, однак вночі температура суттєво знизиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Підвищена небезпека в Україні
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту Одеса та Одеській області.
Оголошено ІІ рівень небезпеки.
"У першій половині ночі 5 листопада очікується посилення південного вітру, пориви 25-27 м/с", — йдеться у повідомленні.
Крім того, сильні пориви вітру варто очікувати вдень у західних та північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с.
Погода в Україні 5 листопада
В Україні 5 листопада погода буде похмурою, але з проясненнями. У південних та центральних регіонах пройдуть дощі.
Вітер здебільшого південно-західний, південний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9...+14 °С, у південно-східній частині до +17 °С.
- у західних областях +3...+8 °С тепла;
- вдень +12...+17 °С, на півдні країни до +20 °С.
Нагадаємо, завтра, 5 листопада, по всій Україні очікується дощова погода. Опади прогнозують у західних та північних областях, місцями у центральних, в Запоріжжі та Криму.
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