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Шквальні вітри, шторм і не тільки — яким регіонам тотально не пощастить з погодою завтра

4 листопада 2023 20:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада
Жінки закриваються від сильного вітру. Фото: standard.co.uk
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 5 листопада, по всій Україні очікується дощова погода. Опади прогнозують у західних та північних областях, місцями у центральних, в Запоріжжі та Криму.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

За словами синоптиків, у західних областях впродовж доби очікується дощова погода, подекуди опади будуть значними. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3+8°С, вдень +9+14°С.

У північних областях вночі помірний, подекуди значний дощ. Вдень у Сумській області очікується дощ, на решті регіону без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +9+14°С.

У центральних областях України буде дощ, місцями гроза. Вдень у Полтавській та Дніпропетровській областях невеликий дощ. Вітер вночі південний, 15-20 м/с, вдень південно-західний, 5-0 м/с. Температура повітря вночі +10+15 °С, вдень +12+17°С.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада. Фото: Meteoprog

У південних областях вночі пройде короткочасний дощ, місцями грози. Вдень опадів не передбачається. Вітер вночі південний, вдень південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +11+16°С, вдень +14+19 °С, у Криму до +22°С.

Синоптики кажуть, що на сході України вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +11+16 °С.

Погода в Києві

Завтра у столиці протягом усього дня буде мінлива хмарність. Синоптики наголошують, що є ймовірність невеликого дощу. 

Температура повітря вночі буде близько +11+13°С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15°С.

Вітер південний, 6-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада. Фото: Meta

До того ж синоптики показали карти погоди в Україні впродовж 5 листопада:

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 02:00
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 02:00. Фото: meteopost 
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 08:00
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 08:00. Фото: meteopost 
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 14:00
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 14:00. Фото: meteopost 
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 20:00
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 20:00. Фото: meteopost 

Нагадаємо, на більшій частині території України завтра, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також ми писали, що в ДСНС України попередили жителів декількох областей про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про рясні дощі та пориви вітру.

Додамо, завтра, 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.

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