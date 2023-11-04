Женщины закрываются от сильного ветра. Фото: standard.co.uk

Завтра, 5 ноября, по всей Украине ожидается дождливая погода. Осадки прогнозируют в западных и северных областях, местами в центральных, Запорожье и Крыму.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на завтра

По словам синоптиков, в западных областях в течение суток ожидается дождливая погода, местами осадки будут значительными. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +9+14°С.

В северных областях ночью умеренный, местами значительный дождь. Днем в Сумской области ожидается дождь, на остальной части региона без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +9+14°С.

В центральных областях будет дождь, местами гроза. Днем в Полтавской и Днепропетровской областях небольшой дождь. Ветер ночью южный, 15-20 м/с, днем юго-западный, 5-0 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°С, днем +12+17°С.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября. Фото: Meteoprog

В южных областях ночью пройдет кратковременный дождь, местами грозы. Днем осадки не ожидаются. Ветер ночью южный, днем юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+16°С, днем +14+19°С, в Крыму до +22°С.

Синоптики говорят, что на востоке Украины ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°С, днем +11+16°С.

Погода в Киеве

Завтра в столице в течение всего дня переменная облачность. Синоптики отмечают, что есть вероятность небольшого дождя.

Температура воздуха ночью будет около +11+13°С, а днем столбики термометров поднимутся до +15°С.

Ветер южный, 6-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября. Фото: Meta

К тому же синоптики показали карты погоды в Украине на протяжении 5 ноября:

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября 02:00. Фото: meteopost

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября 08:00. Фото: meteopost

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября в 14:00. Фото: meteopost

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября в 20:00. Фото: meteopost

Напомним, на большей части территории Украины завтра, 5 ноября, ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень угрозы.

Также мы писали, что в ГСЧС Украины предупредили жителей нескольких областей об опасных метеорологических явлениях. Речь идет об обильных дождях и порывах ветра.

Добавим, завтра, 5 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики предупредили о скорости 17-22 м/с.